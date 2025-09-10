Comasco

ROVELLO PORRO – Dorate, croccanti, saporite in ogni versione: sono le patate le vere protagoniste della Fera de Pomm da Tèra, la tradizionale festa che torna per la sua diciannovesima edizione dal 12 al 14 e poi dal 19 al 21 settembre. Una sagra che unisce buona cucina, divertimento e tradizione popolare, capace di richiamare centinaia di visitatori pronti a gustare piatti genuini e a vivere giornate di festa insieme alla comunità.

Il cuore dell’evento resta la cucina, che aprirà venerdì 12 e sabato 13 settembre dalle 19 (con possibilità di asporto dalle 18,45) fino alle 22. Domenica 14 settembre apertura a pranzo dalle 12 (asporto dalle 11,45) e poi di nuovo dalle 14,30, fino alla chiusura serale alle 22. Lo stesso programma si ripeterà nel secondo weekend, con altre serate di musica e gastronomia.

Domenica 14 settembre, dalle 10, spazio alla spettacolare sfilata di trattori agricoli per le vie del paese, che anticiperà un pomeriggio ricco di giochi e tradizioni. Dalle 15 via alle gare: il taglio del tronco con premio, la corsa con i sacchi, la picchia ciot, la corsa coi sacchi, il tiro alla fune e una dimostrazione aratura. Alle 19,45 l’energia salirà con l’esibizione della scuola di ballo Freedom.

Non mancheranno le orchestre e le band, che ogni sera dalle 21 animeranno la festa: venerdì 12 Emy Band, sabato 13 Blue Band Live, domenica 14 Orchestra Plaza Band. E ancora, il fine settimana successivo, venerdì 19 Orchestra Saverio Masolini, sabato 20 Orchestra Angelo Centamori e domenica 21 Orchestra Beppe Aliano.

Accanto alla musica e al buon cibo, ci sarà spazio anche per lo svuota baule, domenica 21 settembre, il mercatino tra privati che permette di curiosare tra oggetti, libri, giochi e tante occasioni, trasformando la festa in un vero appuntamento per tutta la famiglia.

