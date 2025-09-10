Città

SARONNO – Una stagione all’insegna delle novità per la piscina comunale di via Miola, gestita da Saronno Servizi, che anche quest’anno conferma la sua capacità di essere un impianto sempre al passo coi tempi. La nuova proposta si chiama “Palestra in blu”: un format innovativo che porta l’allenamento su tapis roulant direttamente in acqua.

Si tratta di una soluzione pensata per chi ama camminare o correre, ma cerca un’alternativa diversa e più efficace rispetto ai percorsi all’aperto. Con la “Palestra in blu” è possibile utilizzare il tapis roulant acquatico per sessioni fino a 30 minuti, in completa autonomia e con accesso incluso nel biglietto del nuoto libero.

L’attività in acqua rappresenta un valido alleato per il benessere fisico: riduce lo stress sulle articolazioni, migliora la postura e la respirazione, rafforza la muscolatura e favorisce la circolazione. Tutto questo con la piacevolezza e la leggerezza tipiche dell’ambiente acquatico.

La piscina di via Miola conferma così la sua vocazione a essere un punto di riferimento non solo per lo sport e il tempo libero, ma anche per la salute e il benessere, offrendo ai cittadini proposte sempre nuove e inclusive.

Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla reception della piscina di via Miola o scrivere a [email protected]

(foto archivio)

