Cronaca

RESCALDINA – Ha agito con il volto coperto e un bastone in mano, riuscendo a portarsi via l’incasso della sala slot e l’auto di un dipendente. È quanto accaduto poco prima della mezzanotte di mercoledì 10 settembre alla sala “Las Vegas” di via Provinciale Saronnese.

Secondo quanto ricostruito, il rapinatore è arrivato a piedi e si è diretto subito verso la cassa. Qui ha minacciato l’addetto, costringendolo a consegnargli i soldi custoditi. Non pago, ha chiesto anche le chiavi dell’automobile del dipendente, con la quale è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Il veicolo, abbandonato durante la notte, è stato successivamente ritrovato a Pero. L’importo esatto del denaro sottratto non è ancora stato quantificato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano, che ora si occupano delle indagini per risalire all’autore, descritto come un rapinatore improvvisato ma deciso a portare a termine il colpo.

