Città

SARONNO – La sicurezza continua ad essere al centro dell’agenda politica cittadina. Alla ripresa dopo la pausa estiva, la sindaca Ilaria Pagani ha incontrato a Varese il prefetto Salvatore Pasquariello per affrontare il tema che lei stessa ha definito “una priorità” sia in un suo intervento sia nelle linee programmatiche di mandato.

Durante il confronto è stata ribadita la necessità di un presidio di polizia ferroviaria nella stazione di Saronno, una richiesta che negli anni è stata più volte avanzata ma che non ha ancora trovato riscontro. Già la precedente amministrazione aveva sollecitato un intervento, sottolineandone l’importanza, ma senza ottenere risposte concrete con la richiesta ferma al Ministero dell’Interno.

Il tema è stato discusso anche nell’ultimo consiglio comunale, dove maggioranza e opposizione hanno confermato come la sicurezza rappresenti un tema caldo in città. Basti dire che il tema è tornato praticamente in tutti gli interventi dei consiglieri. Non sono mancate tensioni: l’assessore Mauro Lattuada ha chiesto al centrodestra di sollecitare il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per dare una risposta concreta alle richieste della città. Un appello, seguito a quello del capogruppo di Insieme per crescere Silvio Barosso, che non è piaciuto al capogruppo di Forza Italia Lorenzo Azzi che la lasciato la sala.

L’attenzione resta comunque alta, anche alla luce dei recenti episodi di furti in centro. L’incontro della sindaca con il prefetto è stato l’occasione per fare il punto e per confermare che la sicurezza continuerà a essere seguita con la massima attenzione da parte dell’amministrazione come ribadito in un recente intervento di risposta a diverse sollecitazioni arrivate all’Amministrazione su questo fronte.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti