Groane

SOLARO – Questa sera, mercoledì 10 settembre, dalle 20, sul territorio comunale si svolgerà un intervento mirato di contrasto all’“Ifantria americana”, l’insetto che negli ultimi anni ha creato problemi agli alberi e al verde urbano. L’attività è affidata alla Cooperativa Sociale Officina Onlus per conto del Comune di Solaro.

L’Ifantria americana, nome scientifico Hyphantria cunea, è originaria del Nord America ed è stata introdotta in Europa negli anni ’40. Le larve si nutrono delle foglie di numerose specie arboree e arbustive, causando defogliazioni estese. I segni più evidenti sono la presenza di nidi bianchi setosi sui rami e la perdita massiccia di fogliame. Gli adulti sono falene bianche con piccole macchie scure sulle ali, mentre le larve hanno colorazione chiara, peli sottili e striature nere longitudinali.

I danni non riguardano solo l’aspetto estetico degli alberi: la perdita di foglie riduce la fotosintesi e la vigoria delle piante, rendendole più vulnerabili a malattie e altri parassiti.

L’intervento di questa sera punta a unire efficacia e attenzione per l’ambiente. Prima vengono monitorate e mappate le aree colpite, poi si procede con la rimozione manuale dei nidi e con trattamenti localizzati. Quando necessario, vengono utilizzati prodotti biologici come il Bacillus thuringiensis, sicuri per persone e animali, o prodotti a base di piretrine naturali e piretroidi, applicati in maniera selettiva anche vicino alle abitazioni, dove le larve possono trovare rifugio.

La Cooperativa Officina assicura l’impiego esclusivo di prodotti autorizzati per l’ambito urbano, in modo da garantire la massima tutela dell’ambiente e della cittadinanza.

