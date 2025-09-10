Saronnese

UBOLDO – Il nubifragio degli ultimi giorni ha provocato ancora sollevamenti della pavimentazione in via per Origgio, all’altezza del cimitero. Nel sottosuolo si è verificato uno smottamento e l’area è stata transennata, in attesa dei lavori di ripristino. Non è chiaro quando potranno partire, perché occorrono nuovi fondi: lo scorso anno erano stati spesi circa 70mila euro per lo stesso problema.

Il sindaco Luigi Clerici precisa che la competenza è comunale e che, come già avvenuto nel 2024, sarà necessario stimare i danni e predisporre un appalto per l’intervento.

Intanto è stato completato il rifacimento dei gasdotti vetusti e spostata la cabina del gas di via Ceriani, da tempo criticata dai cittadini perché costringeva i pedoni a camminare sulla strada.

