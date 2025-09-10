Cogliate

MISINTO – Un’intera mattinata di incontri, laboratori e momenti di confronto dedicati all’età evolutiva, dai più piccoli agli adulti, fino agli anziani. È il programma dell’Open Day del Centro per la Famiglia “Family Point”, in calendario sabato 13 settembre alle 10 nella sede di via D. Padovan 49, a Cascina Nuova di Misinto.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio dei Comuni di Cogliate, Misinto e Lazzate, propone un ricco calendario di appuntamenti. Dopo i saluti istituzionali, il pubblico potrà assistere a diversi interventi mirati alle esigenze delle famiglie: dalla presentazione del sistema dei servizi 0-6 anni a cura dell’assistente sociale Stefania Balzaretti, agli approfondimenti sui nuovi bisogni educativi proposti dal pedagogista Luca Fruscielo e da Michela Metelli, responsabile area educativa Sana.

Spazio anche al tema della scuola inclusiva con l’intervento di Fabia Cacciola, coordinatrice educativa scolastica di Cogess, mentre la psicoterapeuta Erika Marullo di Dandelion Cooperativa Sociale tratterà il tema dell’adolescenza come sfida del cambiamento. A seguire, Ernesto Caretta, presidente Aibc Cooperativa Sociale, approfondirà il tema dell’affido familiare, e infine Eugenio Maccioni Tammaccaro, presidente Cooperativa Altea, parlerà del ruolo degli anziani nella società.

La giornata sarà arricchita da attività ludiche dedicate ai bambini, con i laboratori e il truccabimbi dell’associazione Ecolandia insieme ai personaggi dei Minions. Nel corso della mattinata ci sarà anche l’inaugurazione dell’opera pittorica “In Nome della Madre” dello street artist Gabo.

Al termine degli interventi, è previsto un momento conviviale con rinfresco a cura dell’associazione Eventi Sapori di Cascina. L’appuntamento vedrà inoltre il ritorno della sede Avis di Misinto in via D. Padovan 49, con i saluti del presidente Roberto Tognacca.