Groane

SOLARO – Nuovi tentativi di truffa sul territorio di Solaro. Negli ultimi giorni il Comune ha ricevuto segnalazioni da parte di cittadini che hanno notato la presenza di persone sospette, presentatesi come tecnici delle aziende incaricate della gestione del servizio idrico. Con la scusa di dover effettuare controlli, i falsi addetti hanno cercato di ottenere l’accesso alle abitazioni.

L’amministrazione comunale ha subito chiarito che al momento non sono previsti interventi o verifiche né da parte del Comune né da parte delle società che gestiscono l’acqua. Qualsiasi richiesta di ingresso da parte di persone che si qualificano come tecnici va quindi considerata sospetta.

Il consiglio è chiaro: non dare mai libero accesso alla propria abitazione, soprattutto in assenza di un tesserino di riconoscimento ufficiale. Anche in caso di semplici dubbi è importante contattare immediatamente le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, componendo il numero unico per le emergenze 112.

Il Comune invita i cittadini, e in modo particolare le persone anziane che spesso sono il bersaglio privilegiato di questi tentativi di raggiro, a prestare la massima attenzione e a non esitare a chiedere aiuto. Solo con la collaborazione tra comunità e istituzioni è possibile prevenire episodi che, purtroppo, sono sempre più frequenti in diversi paesi della zona.

