SARONNO – “Il centrodestra lunedì sera si è professato contrario al concetto di inclusione”. Inizia così la nota con cui la consigliere comunale Pd Chiara Angaroni commenta la seduta di lunedì 8 settembre del consiglio comunale.

“L’attenzione per l’altro è uno dei punti programmatici più importanti perchè è un tema trasversale – continua – La cura per l’altro è la base su cui costruire una città migliore, una città inclusiva è una città che promuove il benessere di tutti. Se i cittadini stanno bene, di conseguenza fioriscono la cultura, la sicurezza, il rispetto per l’ambiente.

Un esempio concreto: uno dei temi che più mi sta a cuore è quello di una città a misura di bambino e bambina. Loro saranno i futuri cittadini e cittadine di Saronno. Stanno purtroppo aumentando i casi di bambini certificati, bambini che hanno diagnosi più o meno gravi di disabilità. E’ per questo motivo che una città inclusiva può aiutare concretamente a migliorare lo stile di vita di tutti. Sono temi molto delicati che meritano attenzione e rispetto.

Sicuramente anche la cultura può aiutare a creare le basi di quella che io chiamo educazione sentimentale, rieducare cioè ai valori di rispetto civici e civili perché il livello di civiltà di una comunità si misura proprio nell’attenzione verso gli altri”.

