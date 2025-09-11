SARONNO – La Robur Saronno si presenta, con tante interessanti novità. L’appuntamento è per venerdì 12 settembre alle 20.45 al PalaRonchi di via Colombo, alla presenza delle autorità locali e degli sponsor. Il progetto è in gran parte rinnovato. La prima squadra riparte dalla Serie B Interregionale, il quarto livello dei campionati italiani. L’allenatore è coach Luca Ansaloni, con gli assistenti Tommaso Banfi e Gianni Bettoni. Ai senior firmati Robur si aggiungono al roster in doppio tesseramento i talenti Under19 del Progetto Giovani Cantù, che hanno conquistato nella scorsa stagione il titolo di vice-campioni d’Italia Under17, con l’aggiunta di Thomas Acunzo, medaglia di bronzo agli Europei di categoria con la maglia azzurra.