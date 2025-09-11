Basket, la Robur riaccende il PalaRonchi: novità, giovani talenti e tanta passione
11 Settembre 2025
SARONNO – La Robur Saronno si presenta, con tante interessanti novità. L’appuntamento è per venerdì 12 settembre alle 20.45 al PalaRonchi di via Colombo, alla presenza delle autorità locali e degli sponsor. Il progetto è in gran parte rinnovato. La prima squadra riparte dalla Serie B Interregionale, il quarto livello dei campionati italiani. L’allenatore è coach Luca Ansaloni, con gli assistenti Tommaso Banfi e Gianni Bettoni. Ai senior firmati Robur si aggiungono al roster in doppio tesseramento i talenti Under19 del Progetto Giovani Cantù, che hanno conquistato nella scorsa stagione il titolo di vice-campioni d’Italia Under17, con l’aggiunta di Thomas Acunzo, medaglia di bronzo agli Europei di categoria con la maglia azzurra.
Durante la serata organizzata in collaborazione con Radio Orizzonti ed il sostegno del Comune di Saronno, insieme alla presentazione di progetto, staff e roster, sarà illustrata anche la nuova campagna abbonamenti Welcome to the show, per il ritorno ufficiale al PalaRonchi della prima squadra. Le partite casalinghe si giocheranno il sabato alle 21, il calendario è disponibile su www.roburbasketsaronno.com. Per la Robur si tratta di un anno speciale, in quanto ricorre il 70esimo anniversario di prima affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro (1955-2025). La nostra società è la quinta più anziana dell’intera Regione Lombardia e la ricorrenza rappresenta una pietra miliare della storia del basket in città. L’avvenimento sarà ricordato anche sulle nuove maglie da gioco ufficiali, nonché celebrato durante la stagione.
Il roster
Guardie: Luca Colombo, Tommaso Tolotti (2007), Matteo Molteni (2008), Pietro Redaelli (2008), Nicolò Gualdi (2008), Bogdan Zimonjic (2008)
Ali: Andrea Negri, Gabriele Pellegrini, Matteo Fioravanti, Leonardo Presotto (2007), Andrea Panceri (2008)
Centri: Thomas Acunzo (2008), Riccardo Pavese (2008)
Allenatori: Luca Ansaloni, Tommaso Banfi, Gianni Bettoni
