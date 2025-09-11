Calcio Eccellenza, Fbc Saronno: ufficiale l’arrivo di Andrea Lazzaro
11 Settembre 2025
SARONNO – Accordo trovato: Andrea Lazzaro è un nuovo giocatore dell’FBC Saronno. Il centrocampista classe 1990 ha firmato con gli Amaretti e si metterà subito a disposizione della squadra, rinforzando il reparto dopo l’infortunio di Christian Alvitrez.
Reduce dalla vittoria del campionato con la maglia del Pavia, Lazzaro porta esperienza e qualità. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Tritium, Sant’Angelo e soprattutto Inveruno, dove per anni è stato il faro del centrocampo gialloblù.
Il direttore generale saronnes Marco Proserpio ha così messo a segno l’ultimo colpo di mercato, aggiungendo una pedina importante alla rosa biancoceleste.
Intanto domenica è arrivato il debutto stagionale in Coppa Italia di Eccellenza: i saronnesi hanno pareggiato 1-1 in trasferta sul campo dell’Ardor Lazzate.
(foto paolozerbi.com)
