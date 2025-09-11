Cogliate

COGLIATE – Non sono bastate le prime cure prestate sul posto da una giovane infermiera, quelle dei soccorritori dei mezzi Areu e infine la corsa al pronto soccorso di Saronno. La 77enne vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri, mercoledì 10 settembre, a Cogliate si è spenta all’ospedale di Saronno.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 18.30 in via Piave, nel tratto subito dopo la rotatoria di piazza Roma. La pensionata stava camminando sul lato destro della carreggiata, in un punto privo di marciapiedi, quando è stata colpita da una macchina escavatrice che procedeva nella stessa direzione. Alla guida c’era un uomo di 58 anni che, secondo le prime testimonianze, non si sarebbe accorto della sua presenza.

Ad assisterla per prima è stata un’infermiera residente nelle vicinanze, che ha tentato di rianimarla in attesa dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’automedica, insieme ai carabinieri della compagnia di Desio e agli agenti della polizia locale di Cogliate. La donna è stata a lungo sottoposta a manovre di rianimazione prima del trasporto in codice rosso all’ospedale di Saronno, dove purtroppo si è spenta in serata.

Il conducente dell’escavatore, sotto choc per quanto accaduto, è stato anch’egli accompagnato in ospedale a quello di Garbagnate. Via Piave è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, affidati alla polizia locale. Tutti gli elementi raccolti saranno avviati alla procura di Monza per le valutazioni del caso. L

