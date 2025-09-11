iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Una giornata interamente dedicata alla pace e alla solidarietà: sabato 27 settembre il Castello dei Comboniani di via delle Missioni 12 ospiterà la “Festa antimilitarista – Contro la guerra”. L’iniziativa si aprirà alle 16 con le canzoni di Alessio Lega e Guido Baldoni, accompagnate da racconti e testimonianze legati ai temi della produzione bellica, della logistica, delle nuove tecnologie, delle armi nucleari e della crescente militarizzazione della scuola.

Il pomeriggio sarà pensato anche per le famiglie: è prevista un’area bimbi con attività dedicate ai più piccoli, a partire dalle prime ore della manifestazione.

A partire dalle 19 verrà servita una cena vegetariana e vegana, occasione conviviale per incontrarsi e condividere i temi della giornata. La serata proseguirà con la musica: alle 19.30 inizierà il dj set Powa con Flowa, mentre il concerto live sarà affidato a The Appetizers.

La manifestazione vuole offrire alla comunità un momento di riflessione e confronto, unendo dibattiti, musica e convivialità attorno a un messaggio chiaro: dire no alla guerra e promuovere una cultura di pace.

