SARONNO – Carlo Motta, ciclista saronnese e attivista di Bicipace, è di nuovo in sella alla sua bici per una nuova avventura alla volta del Cile. Riceviamo e pubblichiamo il suo diario di viaggio dello scorso 2 settembre.

47 chilometri e 550 metri di salita, altezza massima raggiunta 4300 metri. Da Villa Alota faccio un giro verso il confine con il Cile per vedere stagni con fenicotteri rosa (flamingos) e lama. Proseguo sino ad un ammasso di rocce scolpite dal vento e che formano, con un bel po’ di fantasia, figure di animali.

La salita è tosta ed il vento implacabile, uso tutti i cambi che ho ma faccio davvero fatica a stare in equilibrio. Tranne qualche sparuto camion e jeep di turisti, gli unici rumori che sento sono il turbinare furioso del vento, lo sventolio agitato della bandierina di Bicipace e il mio sbanfare. Allora ogni tanto suono il campanello così per avere riscontro in più dell’essere su questa terra e in bicicletta. Incontro qualche pozza d’acqua con alcuni Flamingo e dei lama; questi ultimi portano nastrini colorati al collo ed alle orecchie. Il ritorno a Villa Alota è quasi tutto in discesa. L’ hostal che ho usato la scorsa notte non ha posti disponibili e quindi ne prendo un altro li vicino: Da dona Alicia.

È pieno di turisti che si sono fermati per pranzo e che poi raggiungeranno Uyuni in serata. Faccio appena in tempo a scaricare la bici e vengo adottato dagli autisti che stanno pranzando in cucina. Mi fan mangiare di tutto: tonno, riso, verdura lessata, torta di patate (squisita), pollo, gelatina d’arancia. Faccio fatica a interrompere il flusso del cibo. Il mantra era;”mangia mangia, che pedalando si consuma”. Con tutto quello che mi han dato posso stare in debito di calorie per almeno due giorni. La stanza dove dormirò è più fredda che all’esterno. Sic.

