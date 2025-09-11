Dalla Brianza a Gaza: continuano le adesioni alla manifestazione per il 13 settembre
11 Settembre 2025
VARESE – Ad oggi sono più di 170 i consiglieri comunali, gli assessori e i sindaci, provenienti da oltre 40 comuni, che hanno sottoscritto l’appello e che parteciperanno all’evento. L’iniziativa è stata ripresa e rilanciata anche in altri territori: nella provincia di Lecco, ad esempio, analogo manifesto è stato lanciato dai giovani amministratori e si sta diffondendo in maniera sempre più diffusa.
