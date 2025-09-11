Politica

VARESE – Ad oggi sono più di 170 i consiglieri comunali, gli assessori e i sindaci, provenienti da oltre 40 comuni, che hanno sottoscritto l’appello e che parteciperanno all’evento. L’iniziativa è stata ripresa e rilanciata anche in altri territori: nella provincia di Lecco, ad esempio, analogo manifesto è stato lanciato dai giovani amministratori e si sta diffondendo in maniera sempre più diffusa.

“La manifestazione di sabato sarà arricchita dalla partecipazione di alcune importanti personalità che porteranno un contributo e una testimonianza diretta” fanno sapere Daniele Dossi, consigliere comunale di Vimercate e Vincenzo Di Paolo, consigliere provinciale, tra i promotori.

In piazza a Vimercate, oltre ai tanti amministratori locali che hanno aderito, saranno presenti infatti il professore Stefano Levi Della Torre, pittore e saggista, docente alla Scuola di Architettura del Politecnico di Milano ed esponente della Rete Mai Indifferenti, Voci ebraiche per la Pace; il giornalista Alfredo Somoza; il console dell’autorità Nazionale Palestinese del Nord Italia Hani Gaber; l’operatrice umanitaria Silvia Reitano; il coordinatore delle campagne nella Rete italiana Pace e Disarmo Francesco Vignarca.

Sono previsti inoltre alcuni interventi da parte di alcuni amministratori locali, tra cui l’assessora di Monza Arianna Bettin, il consigliere comunale di Mezzago Alessandro Vitali, l’assessora di Agrate Brianza Benedetta Missaglia, oltre al saluto del sindaco di Vimercate Francesco Cereda.

“Di fronte alle sopraffazioni inflitte al popolo palestinese dal governo israeliano e all’orrore di un massacro di questa portata, di fronte alla quotidiana e intollerabile strage di innocenti, vogliamo provare a reagire e a farlo collettivamente” ricordano i promotori. “Abbiamo lanciato un messaggio che dalla Brianza raggiunga idealmente Gaza e, oltre Gaza, tutti i luoghi in cui l’animo di persone innocenti è devastato da distruzione e morte. Non è più tempo di guardare altrove: la storia ci chiederà conto del nostro agire.”

A questo link è possibile leggere il testo integrale dell’appello e l’elenco di tutti gli amministratori sottoscrittori, in costante aggiornamento. L’appuntamento è per il 13 settembre alle 15 in Piazza Santo Stefano a Vimercate.

(foto archivio)