Lombardia

VARESE – Nella mattinata odierna, il generale di divisione Giuseppe De Riggi, comandante della legione carabinieri “Lombardia” con sede in Milano, ha effettuato una visita al comando provinciale carabinieri di Varese.

Giunto al comando provinciale, l’ufficiale è stato accolto dal Marco Gagliardo, comandante provinciale, unitamente agli ufficiali dell’intera provincia, una limitata rappresentanza di comandanti e militari delle stazioni carabinieri e dei reparti della sede, nonché alcuni rappresentanti dell’Anc e Anfor.

Prima di lasciare Varese, il generale De Riggi ha avuto il piacere di incontrare il procuratore della Repubblica, Antonio Gustapane ed il prefetto, Salvatore Pasquariello, ai quali ha confermato la piena collaborazione da parte dell’Arma provinciale.

