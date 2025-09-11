Softball

PRAGA – Vittoria importantssima per l’Italia del softball agli Europei 2025. Allo Spectrum field di Praga questa sera le azzurre hanno superato 2-1 i Paesi Bassi, fino a quel momento imbattuti, in una sfida decisiva per restare in corsa verso la finalissima.

Il match si è deciso subito con il fuoricampo da due punti di Erika Piancastelli al primo inning. Le olandesi hanno accorciato al sesto con Britt Vonk, ma la difesa azzurra – con la saronnese Alessandra Rotondo in seconda base e l’ex Saronno Giulia Longhi in terza – ha retto, chiudendo il match al settimo inning con l’eliminazione della caronnese Melany Sheldon.

Nelle altre gare di giornata, Germania-Grecia 11-4 e Israele-Ucraina 5-0. Oggi in programma per il Super round: Repubblica Ceca-Francia (10), Gran Bretagna-Spagna (13.30), Repubblica Ceca-Paesi Bassi (16.30), Italia-Francia (17) e Italia-Gran Bretagna (19.30).

(foto: Christina Toniolo e Alessandra Rotondo in campo a Praga contro l’Olanda)

