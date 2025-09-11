Città

SARONNO – Domenica 7 nel centro di Saronno in occasione della tradizionale festa dello Sport, Sc Pedale saronnese è stato presente con l’allestimento di un percorso Gimkana promozionale per ragazzi.

Mauro Fusetti, atleta dell’associazione, ha fatto da cavia per i ragazzi intervenuti, dando loro consigli e suggerimenti su come affrontare la prova. Circa 120 ragazzi di età a partire dai 4 anni: tutti loro hanno completato il percorso con molto impegno, mettendosi in gioco in questa nuova disciplina e passando un pomeriggio all’insegna del divertimento; una giornata che verrà custodita nei ricordi con una medaglia. Non è mancato qualche tentativo da parte degli adulti, che, però, non sono riusciti a completare il percorso.

Intanto gli atleti non si sono fermati: Martina Balestrini è andata a Borgo Val Sugana, in provincia di Trento, per partecipare alla gara più importante d’Italia per la categoria giovanissimi. Si tratta di un campionato italiano di categoria con ottanta partecipanti, concluso con grande soddisfazione e un magnifico terzo posto sul podio. Una buona prova anche quella di Tommaso Aleotti, che ha partecipato ai campionati provinciali di Gimkana, classificandosi al 8 posto.

Domenica prossima i due atleti torneranno in pista per la provincia di Varese al Trofeo Lombardia (altra classica) a Broni, in provincia di Pavia.

