Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 10 settembre, l’attenzione si è concentrata sulla sicurezza cittadina al centro del dibattito politico. In evidenza anche l’allarme per un insetto invasivo a Solaro, Gerenzano che diventa il regno delle majorette e la ricerca di autisti di Fnma

A Solaro proseguono gli interventi contro l’invasione dell’ifantria americana: l’amministrazione ha avviato trattamenti con prodotti autorizzati, spiegando come riconoscere l’insetto e i danni che può provocare.

La sicurezza a Saronno è stata al centro del confronto politico: il sindaco Pagani ha incontrato il prefetto, mentre in consiglio comunale si è acceso il dibattito sul futuro della Polfer.

A Gerenzano, il gusto e la creatività si fondono nelle vetrine del centro, animate da un’iniziativa a tema majorette tra gelati, pasticcini e cocktail.

Alla piscina comunale di Saronno arriva una nuova palestra “in blu”: gli utenti potranno allenarsi con attrezzi come tapis roulant direttamente in acqua.

La società Fnma cerca nuovi autisti a Saronno e offre un pacchetto incentivante che include il costo della patente e un premio di benvenuto di 3.000 euro.

A Rovello torna la tradizionale “Fera de pomm da tera” con un ricco programma tra trattori, corsa dei sacchi, mercatini e lo svuota-baule.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09