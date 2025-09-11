Città

SARONNO – Ultimi preparativi in centro per lo “Sbaracco di fine estate”, l’appuntamento che domani, venerdì 12 settembre, apre l’ultimo capitolo dei saldi estivi. I commercianti stanno sistemando tavoli e appendiabiti per trasformare le vie cittadine in una grande esposizione a cielo aperto, pronta ad accogliere i clienti a caccia di occasioni.

Per due giorni, fino a sabato 13, lo shopping si sposta anche fuori dai negozi, dove sarà possibile trovare articoli in supersaldo e proposte last minute per chiudere la stagione estiva. Una formula che da sei anni unisce convenienza e atmosfera festosa, coinvolgendo sempre più attività del centro.

L’iniziativa, promossa dal Duc Saronno e da Confcommercio Ascom Saronno con il patrocinio del Comune, nasce con l’obiettivo di svuotare i magazzini dei negozi e allo stesso tempo offrire ai clienti la possibilità di fare buoni affari senza rinunciare alla qualità dei prodotti locali.

Ecco l’elenco dei negozi che hanno già aderito

– Erboristeria L’angolo verde, Piazza Cadorna 20

– Openspace Saronno Concept Store, Via San Cristoforo 32

– Francesco Gentile, Piazza Riconoscenza 18

– Daniela Stilmoda, Via C. Liberazione 42

– Lupis Calzature, Piazza Riconoscenza 12

– Ceriani Centrotela, Vicolo Pozzetto 11

– Landini Saronno, Corso Italia 2

– Ottica Stellin, Corso Italia 56

– Il Mago del Caffè, Piazza Riconoscenza 10

– A.MO.DO Saronno, Vicolo del Caldo 24/26

– La Triestina, Via Portici 30

– Alberto Bressan Shoes, Via San Cristoforo 43/B

– F.lli Dario Saronno, Via San Cristoforo 35

– La Bottega delle Idee, Corso Italia 7

– Real-G Saronno, Corso Italia 95/97

– Emma Ferdinando, Piazza Riconoscenza 20

– Il Sandalo Equo Solidale, Corso Italia 58

– Audax calzature, Corso Italia 31

