Cronaca

SARONNO – Macchie di sangue hanno attirato l’attenzione dei passanti questa mattina giovedì 11 settembre in piazza Libertà, segno evidente di un’aggressione avvenuta nella notte. La quantità di sangue, vicina al centro della piazza, hanno suscitato allarme tra i primi passati del mattino ma l’accaduto è stato presto chiarito.

L’episodio si è verificato intorno a mezzanotte e trenta quando, secondo le prime ricostruzioni, un uomo di origine nordafricana è stato colpito con una bottigliata durante una lite scoppiata in pieno centro. Dopo l’attacco l’aggressore si sarebbe allontanato rapidamente, mentre la vittima è rimasta ferita a terra.

A dare l’allarme sono stati alcuni presenti che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto oltre ad alcuni volontari dei City Angels è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno che ha prestato le prime cure al ferito, trasportandolo poi al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. L’uomo, dopo gli accertamenti, è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni. Essenziale la presenza dei carabinieri che hanno ricostruito l’accaduto e raccolto gli elementi per chiarire l’accaduto.

La scena in piazza, con pozza e schizzi di sangue, non è passata inosservata ai cittadini che si sono trovati a transitare nelle prime ore del mattino. Sull’accaduto sono in corso accertamenti per chiarire dinamica e responsabilità dell’aggressione. Si sono subito attivati i servizi comunali per la pulizia del sangue.

(foto dalla pagina Fb dei city angels saronno)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09