Città

SARONNO – Cambiano gli orari e i codici delle linee del trasporto pubblico locale a Castellanza, con un occhio di riguardo ai collegamenti ferroviari da e per Saronno. A partire da venerdì 12 settembre, i bus che collegano la stazione con il centro città e l’università adotteranno una nuova organizzazione per garantire coincidenze più semplici con i treni diretti sia verso Milano sia verso Saronno.

Le linee, finora identificate con i colori verde, arancione e gialla, diventeranno v215, v216 e v219, in linea con gli standard regionali. Il servizio, gestito dalla società Sa.Co., sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20, con due corse ogni ora in partenza dalla stazione e sincronizzate con i convogli delle linee R27 e R28. Al sabato il trasporto sarà invece ridotto nelle fasce meno frequentate.

L’obiettivo è rendere più agevole la vita di pendolari e studenti, favorendo l’uso combinato di bus e treno al posto dell’auto privata, riducendo così tempi di attesa e impatto ambientale. Una novità che interessa da vicino anche chi da Saronno si muove per studio o lavoro verso Castellanza, in particolare verso l’università.

“Con questo progetto portiamo la stazione praticamente in centro – ha spiegato Giovanni Stefano Galli, presidente dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese – offrendo collegamenti in coincidenza con tutti i treni in arrivo da Milano e Saronno e risolvendo il cosiddetto ultimo miglio, ovvero il tratto che separa l’utente dalla stazione”.

Sulla stessa linea il sindaco di Castellanza, Cristina Borroni: “La nostra stazione diventa uno snodo importante anche per i pendolari delle città limitrofe che devono raggiungere Milano. È un obiettivo significativo per una città che ogni giorno è attraversata da un numero altissimo di auto”.

Tutti i dettagli su orari, tariffe e percorsi sono disponibili sul sito dell’operatore Sa.Co.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09