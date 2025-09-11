Tradate: ciclista investita in via De Simoni, soccorsa una 35enne
11 Settembre 2025
TRADATE – Incidente stradale ieri pomeriggio in via De Simoni a Tradate, dove una ciclista di 35 anni è rimasta coinvolta in un investimento.
L’allarme è scattato attorno alle 14.10 e sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Varese con un’ambulanza. Dopo le prime cure, le condizioni della donna sono apparse meno gravi del previsto ed è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti, in condizione comunque del tutto tranquillizzanti.
Sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, giunti sul posto con una propria pattuglia per i rilievi del sinistro al fine di compiere la ricostruzione della dinamica dell’accaduto.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto archivio)
11092025