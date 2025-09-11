iltra2

TRADATE – Incidente stradale ieri pomeriggio in via De Simoni a Tradate, dove una ciclista di 35 anni è rimasta coinvolta in un investimento.

L’allarme è scattato attorno alle 14.10 e sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Varese con un’ambulanza. Dopo le prime cure, le condizioni della donna sono apparse meno gravi del previsto ed è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti, in condizione comunque del tutto tranquillizzanti.

Sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, giunti sul posto con una propria pattuglia per i rilievi del sinistro al fine di compiere la ricostruzione della dinamica dell’accaduto.