Comasco

TURATE – L’83′ edizione della Festa della Gioventù all’oratorio di viaTinelli a Turate entra nel vivo con gli appuntamenti in programma dal 12 al 14 settembre.

Venerdì 12 settembre doppio evento musicale: alle 20.45 lo show di Mayone, a seguire dalle 21 la Pezza Band con il suo tributo agli 883.

Sabato 13 settembre spazio alla cultura e all’intrattenimento. Alle 19 è previsto l’incontro con lo scrittore Marco Erba, autore di “Amore nero”. Alle 20.45 sarà la volta dello spettacolo per bambini con Billy Bolla, mentre dalle 21.30 si giocherà con Il Cervellone, il quiz game che coinvolgerà il pubblico.

Domenica 14 settembre giornata conclusiva. Alle 10.30 la messa solenne celebrata da don Luca Vignali, seguita dal tradizionale pranzo con i pizzoccheri alle 12.30. La serata si aprirà alle 20.30 con l’estrazione della lotteria e la premiazione del torneo di calcetto, per poi chiudersi con il live show di Divina.

11092025