Politica

STRASBURGO – Anche Luca Dosso, consigliere comunale Lega di Cislago, al Parlamento europeo insieme all’eurodeputata Isabella Tovaglieri. Le porte del Parlamento europeo si sono aperte nei giorni scorsi a una delegazione di amministratori locali della Lega della provincia di Varese, in visita a Strasburgo per portare la voce del territorio nelle istituzioni Ue e per conoscere da vicino il funzionamento degli organismi comunitari.

Oltre a Dosso, hanno fatto il proprio ingresso nella principale sede dell’eurocamera il sindaco di Marnate Marco Scazzosi, il sindaco di Gallarate Andrea Cassani, di Besano Leslie Mulas, di Gorla Minore Fabiana Ermoni, di Maccagno con Pino e Veddasca Ivan Vargiu, l’assessore di Induno Olona Chiara Gorone e i consiglieri comunali di Luino Alessandro Casali, di Caronno Varesino Nicoletta Basso, di Bedero Valcuvia Roberto De Zordi, di Vergiate Gianfranco Tedeschi, di Valganna Stefano Rivaletto e di Arsago Seprio Fabio Montagnoli. Presenti infine anche alcuni militanti ed esponenti della Lega del territorio, tra i quali la coordinatrice della Lega Giovani del Varesotto Carlotta Bozzolo. La delegazione ha visitato la sede del Parlamento europeo e ha partecipato a un momento di confronto con l’eurodeputata lombarda sull’impatto delle nuove normative europee sugli enti locali e sulla necessità di rafforzare il dialogo tra i territori e l’Europa.

“La provincia di Varese, con il suo dinamismo e la sua concretezza – dichiara Tovaglieri – può dare la sveglia a un’Europa arroccata su posizione miopi e ideologiche, che stanno mettendo a rischio sviluppo e benessere a causa di un’agenda green incompatibile con la realtà. Vogliamo che l’Unione ascolti la voce dei nostri amministratori locali, che rappresentano uno dei cuori pulsanti della manifattura lombarda ed europea, e che conoscono le necessità dei territori meglio di tanti burocrati comunitari. Per parte mia – conclude l’esponente bustocca – la battaglia per difendere l’industria e le imprese nella provincia di Varese va avanti, sia come componente della commissione Industria che come relatrice ombra per i Patrioti della nuova Legge sul Clima”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09