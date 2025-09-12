Città

MALPENSA – Dopo il successo dello scorso anno, Ial Lombardia si riprende la scena al Comics & Games Milano Malpensa. Due giornate, sabato 13 e domenica 14 settembre, per vivere un’esperienza unica tra videogiochi, make-up scenici e acconciature da cosplay, con uno stand che promette di fare il pieno di visitatori.

Dopo l’esordio del 2024, Ial Lombardia ha scelto di rafforzare la sua presenza con tre postazioni inedite. La prima è dedicata al gaming, con una postazione PlayStation in collaborazione con Nacon dove grandi e piccoli potranno sfidarsi con console e accessori di ultima generazione. Poi c’è l’area make-up, che propone trucchi scenici ispirati ai personaggi più amati di manga e fantasy. Infine il corner hairstyle, con acconciature creative pensate per chi vuole trasformarsi in un vero protagonista del cosplay.

Lo stand diventa così un laboratorio a cielo aperto, capace di raccontare da vicino le competenze che si apprendono nei corsi di estetica, acconciatura e nuove tecnologie. Un modo originale per mostrare come la formazione possa dialogare con la fantasia e con le passioni dei ragazzi.

“La nostra partecipazione a Comics & Games – spiegano da Ial Lombardia – nasce dal desiderio di unire creatività e futuro professionale, facendo scoprire come le passioni possano trasformarsi in competenze utili”.

Un invito speciale è rivolto a famiglie e giovani che visiteranno la fiera: due giornate all’insegna del divertimento, ma anche l’occasione per conoscere da vicino le opportunità offerte da Ial Lombardia.

