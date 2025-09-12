Basket

SARONNO – Prima amichevole ieri sera al Palaronchi di via Colombo per la squadra Robur Saronno di Serie B Interregionale di coach Luca Ansaloni. I saronnesi fronteggiavano la Virtus Cermenate, formazione di Serie C, con punteggio azzerato ad ogni quarto. Tolto l’impatto fisico dei primi dieci minuti, è emersa alla distanza la voglia di combattere e di giocare un basket fresco e divertente, che è l’obiettivo per la prossima stagione.

Ci sono tantissimi margini di crescita sia in questo pre-campionato, sia all’interno del roster che mette insieme i giovani talenti del Progetto Giovani Cantù ai senior firmati Robur. In questo primo giro di valzer spazio per tutti, con quintetto di partenza composto da Molteni, Colombo, Negri, Presotto e Pavese e minutaggio a rotazione per Redaelli, Pellegrini, Fioravanti, Acunzo, Panceri, Ventura e Tolotti.

Prossimi appuntamenti: stasera venerdì 12 settembre la presentazione ufficiale del roster (ore 20.45, Palaronchi) sabato 13 settembre amichevole con 7Laghi Gazzada (ore 18, PalaRonchi)

