MONZA – “Anche quest’anno abbiamo aderito come gruppo provinciale del centrosinistra al Brianza Pride” fanno sapere gli esponenti di Brianza Rete Comune. “Abbiamo chiesto alla Provincia, con un atto formale presentato in Consiglio, di concedere il patrocinio alla manifestazione, così come hanno già fatto diversi Comuni del territorio.”

“Saremo per le strade di Arcore – afferma il capogruppo Vincenzo Di Paolo – insieme a tantissime persone, cittadini, associazioni, partiti politici e istituzioni, per ribadire un impegno comune contro prevaricazioni e discriminazioni di qualsiasi tipo, in una società in cui odio e intolleranza sembrano essere normalizzati, e per dare il giusto sostegno a quelle realtà che lavorano per la tutela dei diritti di tutti.”

“Anche sul nostro territorio – ricorda Di Paolo – continuiamo ad assistere a episodi di violenza, fisica o verbale, che colpiscono soprattutto i più giovani o i più fragili. Quello degli insulti omofobi che ha dovuto subire un giovane ragazzo in un bar nel centro di Monza è solo l’ultimo di una serie di episodi che non possono essere sottovalutati. La Brianza sa rispondere a queste vicende con l’apertura, la cura e l’attenzione che caratterizzano il lavoro quotidiano di tante realtà locali. Proprio per questo è fondamentale la presenza delle istituzioni: le tematiche che riguardano i desideri, i sogni, l’affettività, e quindi la vita delle persone, non possono non trovare legittimità.”

“Lasciamo volentieri ad altri le polemiche e i battibecchi sulle t-shirt” rimarca il capogruppo del centrosinistra. “Vorremmo che si cogliesse l’importanza di una presenza istituzionale che può risultare preziosa per persone che non vedono riconosciuti i propri diritti o che spesso si sentono sbagliate agli occhi del mondo. Facciamo appello al Presidente Santambrogio e alle forze del centrodestra in Provincia perché il patrocinio possa essere strumento di questo messaggio: nessuno nasce sbagliato o diverso, e ciascuno deve poter essere libero di vivere ed esprimere la propria unicità” conclude Di Paolo.