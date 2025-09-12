Calcio

MISINTO – Buona prestazione per il Cgds Calcio Misinto, neopromosso in Seconda categoria, che nell’incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi di Coppa Lombardia è riuscito a conquistare un prezioso pareggio esterno.

La sfida, giocata l’altra sera sul campo della Pro Juventute di Uboldo si è chiusa sul 2-2. Per i biancoverdi sono andati a segno Rossin e Barlusconi, confermando la solidità e la capacità di restare in partita anche contro avversari di esperienza.

Il risultato lascia aperto il discorso qualificazione e regala fiducia alla formazione di Misinto, che continua il proprio percorso in Coppa mostrando buone indicazioni in vista dell’inizio del campionato.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

12092025