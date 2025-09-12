Calcio

CESATE – Colpo di mercato per la matricola Sc United di Cesate, che rinforza il reparto arretrato con l’arrivo di Rocco Romano, difensore classe 1995.

Il giocatore, che ha maturato esperienze importanti nei campionati dilettantistici lombardi, ha indossato in passato anche le maglie di Sedriano e Meda. Con il suo innesto, la società cesatese aggiunge solidità e affidabilità alla retroguardia in vista del campionato di Promozione.

La Sc United ha dato l’annuncio ufficiale nelle scorse ore, salutando con entusiasmo il nuovo acquisto e augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni.

(foto: il giocatore neo acquisto del Sc United, squadra che è appena salita in Promozione)

12092025