CASTIGLIONE OLONA – Giornata conclusive per la Festa di San Nicola al rione Madonna in Campagna, che si concluderà domenica 14 settembre con un ricco programma religioso e di intrattenimento.

Oggi venerdì 12 settembre alle 20.30 nella chiesa della Madonna in Campagna si terrà la santa messa celebrata da padre Giorgio Foglia, in suffragio delle anime sante dei defunti.

Sabato 13 settembre il programma prenderà il via alle 16 con la visita guidata alla chiesa della Madonna in Campagna insieme a Marzia Ferioli, a cura dell’associazione Borgo Antico. Alle 19 apertura dello street food e della risottata, con gonfiabili per i più piccoli, musica dal vivo e DJ set; previste anche le bancarelle lungo via Volta. Alle 20.45 asta benefica e vendita di torte a favore della chiesa della Madonna in Campagna. La giornata si chiuderà alle 23 con lo spettacolo di fuochi d’artificio.

Domenica 14 settembre alle 16 è in programma l’incontro con il fisarmonicista Nicola Cilento, che proporrà musiche campagnole, sempre a cura dell’associazione Borgo Antico. Alle 18 la chiesa della Madonna in Campagna ospiterà la santa messa celebrata da don Silvano Lucioni, in occasione del 60° anniversario di sacerdozio. A seguire, alle 18.45, si terrà la processione conclusiva della festa.

(foto archivio: una festa nella zona)

12092025