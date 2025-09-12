Città

SARONNO – Carlo Motta, ciclista saronnese e attivista di Bicipace, è di nuovo in sella alla sua bici per una nuova avventura alla volta del Cile. Riceviamo e pubblichiamo il suo diario di viaggio dello scorso 4 settembre.

Villa Alota – San Cristobal: 58 i km percorsi, 280 i metri saliti, 3900 l’atezza massima. Dormo a 3750 metri.

Mi alzo presto ed in attesa di colazione esco dall’hospedaje a fare un giro. Sono poco più delle sette e arrivano ragazzi e ragazze a gruppetti, alcuni correndo. Seguo il movimento e in una via al limitare del paese i ragazzi corrono avanti e indietro sollevando un discreto polverone. Corre con loro un uomo in tuta sportiva: è l’insegnante di educazione fisica; mi dice che l’esercizio fisico fa bene e al mattino fa respirare “l’aire maritimo”. Il mare è lontano 400 km e 4000 metri più in basso: sarà. Poi, sempre più convinto del suo ruolo li porta, sempre al trotto, in un campo fuori dal paese. Dev’essere davvero dura vivere a Villa Alota, un insieme di case polverose a 60 km dal paese un po’ più grande. Vivere dove c’è sempre vento e fa freddo: la loro prospettiva è piatta come il trascorrere della loro vite.

Le case più vecchie sono costruite con mattoni di fango. Signore con bombetta, tutte con gonna larga, scaldamuscoli, calze di lana e sandaletti.

La sera precedente ho mangiato con luis alberto, classe 1989. Fa il cammionista e rientrerà con un carico in una “base logistica” in mezzo alle montagne. Lavora 40 giorni di fila e ne riposa 8. Ho pagato 80 bolivanos (meno di 8 euro) per pernottamento, cena e colazione.

La giornata è soleggiata e senza vento: speriamo. All’uscita del villaggio incontro la prima donna con Lin testa a bombetta. Parto di buona lena e per un po’ il vento mi risparmia, ma arrivato al colle inizia a soffiare fortissimo e finita la breve discesa, -200 metri, i 10 chilometri che mancano a fine tappa mi faran vomitare l’anima. Fatico, e non poco, a tenere una media tra 7 e 9 km orari pedalando in piano.

Dormo in un pessimo hostal, sporco e decadente. Consigliato da una vecchia signora (quanti anni avrà? ) assaggio la sopa de mani’, una sorta di zuppa con verdura, pezzi di pasta e mani’, appunto, ovvero farina di noccioline: buona. Un gran rullare di tamburi e squillare di trombe, sono gli allievi di scuola che fanno lezione all’aperto, saranno almeno un centinaio. La sera anche allenamenti di calcio in un campo (cancha) regolamentare: giocare una partita di calcio a 4000 metri di altitudine.

