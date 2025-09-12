Softball

PRAGA – Dopo l’esaltante successo della mattina contro la Gran Bretagna, alle 16.30 l’Italia odierne è di nuovo scesa all’Eagles Park contro la Francia e, dopo un comprensibile avvio a rilento, ha superato l’ostacolo in scioltezza, con il punteggio di 8-1 in cinque inning.

L’head coach azzurri Craig Montvidas ha mischiato le carte e presentato in lineup Verni starting pitcher con Piancastelli catcher, Barbara dell’Inox Team Saronno in prima base, Lacatena in seconda, le veterane Melany Sheldon (Rheavendors Caronno) e Giulia Longhi (ex Saronno, Mkf Bollate) rispettivamente shortstop e terza base; esterni Giacometti, Koutsoyanopulos e Di Pancrazio, Dayton DP. Costes in pedana per la Francia.

Vantaggio azzurro al primo turno d’attacco: triplo battuto da Dayton, volata di sacrificio di Di Pancrazio e 1-0. La Francia ha pareggiato nella parte alta del terzo inning grazie a un doppio di Rogron, con Haudiquer a completare il giro dopo avere ottenuto una base per ball, ma l’entusiasmo delle transalpine è stato piuttosto effimero: quando nel box è tornato il Team Italy, sono giunti in rapida sequenza un RBI di Piancastelli, due di Barbara e uno di Longhi: 5-1 Italia. Prade ha rilevato Costes sulla pedana francese nella parte bassa del quinto, quando un fuoricampo di Barbara e un homer walkoff da 2 RBI di Lacatena hanno chiuso la contesa.

L’Italia giocherà sabato alle 17 la finalissima, contro l’avversarie che si definirà con le gare conclusive di oggi.

(foto Wbsc Europe: sopra Giulia Longhi e sotto Mckenzie Barbara)

