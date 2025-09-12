Softball

PRAGA – Missione compiuta per Italia softball che questa mattina all’Eagles field di Praga ha travolto la Gran Bretagna, questo pomeriggio basterà vincere contro l’abbordabile Francia per assicurarsi matematicamente l’accesso alla finalissima dell’Europeo.

Contro le britanniche, a dispetto del larghissimo punteggio conclusivo (8-1) non è stata per niente facile: botta e risposta al primo inning con Gran Bretagna avanti dopo un doppio di Amelia Warsop ed un singolo di Elizabeth Thompson. Immediata la replica delle azzurre avanti dopo un doppio di Isabella Dayton. Poi più niente sino ai fuochi d’artificio del 5’ inning, iniziato con una grande eliminazione su presa al volo di Erika Piancastelli, a smorzare un tentativo delle inglesi. Poi solo Italia, con avversarie in evidente difficoltà, con tante valide e quella definitiva della saronnese Alessandra Rotondo a fare entrare i due punti della “manifesta”.

L’Italia gioca, ancora all’Eagles field, sempre oggi alle 16.30. In caso di vittoria le azzurre dovranno poi attendere l’esito di Repubblica Ceca-Paesi bassi delle 19.30 per conoscere il proprio avversario in finale domani.

