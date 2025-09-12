SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, givoedì 11 settembre, spiccano l’aggressione violenta avvenuta in piazza Libertà a Saronno e l’allarme truffe con falsi tecnici in azione a Solaro. Commuove la notizia della scomparsa della 77enne investita a Cogliate, mentre a Solaro si parla di sicurezza con nuovi strumenti per il controllo del territorio per il Parco Groane.

In piazza Libertà a Saronno, un uomo è stato colpito con una bottiglia durante un’aggressione notturna che ha lasciato a terra una pozza di sangue. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Non ce l’ha fatta la donna di 77 anni investita da un escavatore in via Piave a Cogliate: dopo ore di ricovero, è deceduta in ospedale.

Arriva lo “Sbaracco” a Saronno, l’iniziativa di fine stagione con offerte last minute e super sconti in tanti negozi del centro. Pubblicato l’elenco completo delle attività aderenti.

Il Comune di Solaro lancia un appello ai cittadini dopo nuovi episodi di truffa: finti tecnici dell’acqua si presentano alle abitazioni tentando di entrare con l’inganno.

A Solaro l’assessore regionale La Russa ha partecipato alla presentazione dei nuovi strumenti per la sicurezza del Parco delle Groane: droni e cani antidroga per contrastare lo spaccio.

