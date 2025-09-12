Ieri su ilSaronno: aggressione in piazza Libertà, lutto a Cogliate, truffatori in azione
12 Settembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, givoedì 11 settembre, spiccano l’aggressione violenta avvenuta in piazza Libertà a Saronno e l’allarme truffe con falsi tecnici in azione a Solaro. Commuove la notizia della scomparsa della 77enne investita a Cogliate, mentre a Solaro si parla di sicurezza con nuovi strumenti per il controllo del territorio per il Parco Groane.
In piazza Libertà a Saronno, un uomo è stato colpito con una bottiglia durante un’aggressione notturna che ha lasciato a terra una pozza di sangue. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.
Saronno, aggressione a colpi di bottiglia. Intervengono anche i City Angels
Non ce l’ha fatta la donna di 77 anni investita da un escavatore in via Piave a Cogliate: dopo ore di ricovero, è deceduta in ospedale.
Cogliate, non ce l’ha fatta la 77enne investita da un escavatore in via Piave. Si è spenta all’ospedale
Arriva lo “Sbaracco” a Saronno, l’iniziativa di fine stagione con offerte last minute e super sconti in tanti negozi del centro. Pubblicato l’elenco completo delle attività aderenti.
Offerte last minute e super saldi: arriva lo sbaracco. Qui l’elenco delle attività che aderiscono
Il Comune di Solaro lancia un appello ai cittadini dopo nuovi episodi di truffa: finti tecnici dell’acqua si presentano alle abitazioni tentando di entrare con l’inganno.
Allarme truffe: finti tecnici dell’acqua in azione, l’invito del Comune a non aprire la porta
A Solaro l’assessore regionale La Russa ha partecipato alla presentazione dei nuovi strumenti per la sicurezza del Parco delle Groane: droni e cani antidroga per contrastare lo spaccio.
La Russa a Solaro: più sicurezza nelle Groane con drone e cani antidroga
