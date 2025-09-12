Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Parte oggi lo “Sbarazzo di fine estate”, l’iniziativa che coinvolge i negozi dei comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo. Domani, venerdì 12 settembre, e sabato 13 settembre le vie dei centri cittadini si riempiranno di bancarelle e stand con offerte speciali, promozioni e occasioni pensate per salutare la stagione estiva.

La formula, ormai consolidata, è quella dello sbarazzo: due giornate dedicate ai clienti con sconti e proposte convenienti per svuotare i magazzini e dare nuova vita alle vetrine. L’iniziativa è promossa da Confcommercio Ascom Saronno e dal Distretto Urbano del Commercio Antico Borgo in collaborazione con i Comuni coinvolti, che hanno concesso il patrocinio.

Un’occasione non solo per lo shopping ma anche per animare i centri storici, creando un clima vivace che favorisce l’incontro tra cittadini, famiglie e commercianti. Per conoscere i negozi aderenti è stata attivata anche una pagina Facebook dedicata, con l’elenco aggiornato delle attività partecipanti.

Le date coincidono con quelle dello “Sbaracco di fine estate” in programma a Saronno, che si terrà nelle stesse giornate di venerdì 12 e sabato 13 settembre. In questo modo l’intero comprensorio vivrà un fine settimana di occasioni per gli acquisti e di iniziative legate al commercio di vicinato, a conferma della volontà di sostenere i negozianti locali e di offrire nuove opportunità ai clienti.

Ecco alcuni dei negozi che aderiscono all’iniziativa

𝗚𝗘𝗥𝗘𝗡𝗭𝗔𝗡𝗢

– Cristina Moiana, Via Fagnani 13



𝗨𝗕𝗢𝗟𝗗𝗢

– Il Giardino Segreto fiori e piante di Radrizzani Sara Uboldo VA, Via San Martino 40

– Colorificio Petracca, Via R. Sanzio 21

– Torrefazione G&G, Via R. Sanzio 31 @torrefazione



𝗢𝗥𝗜𝗚𝗚𝗜𝗢

– Inspiration Store – Garage#1, Via Manzoni 3

– Il Bello delle Donne, Via ai Giardini

– Deborah abbigliamento, Via Dante 119



𝗖𝗜𝗦𝗟𝗔𝗚𝗢

– Klotz, Via Cavour 39

