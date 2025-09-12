Città

SARONNO – “Park(ing)Day 2025, non pervenuto”. E’ questo il titolo dell’intervento dell’ex assessore Alessandro Merlotti che interviene con un’osservazione e un’analisi di come per il primo anno non si terrà in città il Parking day un’iniziativa internazionale in cui, per un giorno, i posti auto vengono riconvertiti in aree verdi, punti di incontro o attività culturali, per riflettere su un uso diverso e più sostenibile dello spazio urbano.

Ecco il suo intervento integrale.

Dopo la prima stitica (ve lo dice il suo “papà”) edizione del 2022 (Piazza De Gasperi, angolo in fondo, ben nascosti), la seconda del 2023 più articolata (Via Concordia/Parco degli Alpini) e l’ultima del 2024 (parcheggio del Santuario, ben contenuta senza creare problemi agli automobilisti, stile mercatino delle pulci), scompare l’appuntamento saronnese…

Forse meglio così, interessa a pochissimi e, diciamolo, crea qualche problema agli uffici per l’organizzazione…Peccato, si poteva tornare all’origine, come fece qualche anno fa un gruppo di coraggiosi in piazza Cadorna, in autogestione, con un vero Park(ing) Day, il vero primo a Saronno…

Ripeto, interessa a pochissimi, e poi ci sarà sempre qualcuno a ricordare che i problemi sono ben altri…pazienza…nel compenso martedì 16 passerà l’Autogiro d’Italia…

(foto: un momento dell’ultima edizione)

