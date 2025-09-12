Osa Libertas Saronno apre le nuove iscrizioni: lezioni di prova per tutte le età
12 Settembre 2025
0
SARONNO – Osa Saronno Libertas apre ai nuovi iscritti, per reclutare futuri atleti che vogliano allenarsi nella società saronnese. L’appuntamento è da lunedì 15 settembre a venerdì 26 nel campo sportivo di via Biffi per le iscrizioni alla nuova stagione 25-26.
Per tutto il periodo sarà possibile, per chi vuole cominciare a conoscere lo sport, effettuare delle lezioni di prova con proposte diverse per ogni fascia di età come da tabella seguente:
- Baby Eso (scuola materna): martedì e giovedì dalle 16:45 alle 17:45
- Esordineti (scuola elementare): lunedì e mercoledì dalle 16:45 alle 17:45
- Giovanili (scuola media): martedì e giovedì dalle 17 alle 18:30
- Agonisti (dalle superiori): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19:30
Dal mese di ottobre, invece, comincerà l’attività anche nelle palestre di Saronno (in base al di giorno di iscrizione scelto). La partecipazione alle lezioni di prova non richiede prenotazione e le attività si svolgeranno come da calendario anche in caso di maltempo nel vicino Paladozio.
Per informaizoni è possibile contattare via mail [email protected], o telefonicamente la segreteria, aperta dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, il numero 02.967.09.188.
