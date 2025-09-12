Città

SARONNO – Una serata di musica e festa per salutare l’inizio delle scuole. Sabato 13 settembre, dalle 19, piazza Libertà si trasformerà in un grande palco all’aperto con il concerto “Back to School”, promosso dal Comune di Saronno tramite l’assessorato alla cultura e politiche educative e l’assessorato ai giovani.

L’appuntamento è pensato come un momento di incontro e condivisione tra studenti, famiglie e cittadini. “Con ‘Back to School’ – dichiara Maria Cornelia Proserpio, assessora alla Cultura e Politiche educative – vogliamo augurare un buon inizio a tutti gli studenti e a tutte le studentesse e alle loro famiglie, creando un momento di festa e di connessione per la nostra comunità”.

Sul palco si esibiranno le band giovanili Sovversiva, Spazi Liberi e Statick. A seguire i rappers dello Spazio Giovani Be Net 2. Il gran finale sarà affidato ai Vaeva, gruppo indie-rock nato nel 2022 vicino a Monza. La formazione è composta da cinque ventenni: Sara alla voce, Jacopo alla batteria e voce, Edoardo chitarra e voce, Gabriele chitarra, Michele basso. Hanno iniziato come cover band per poi proporre brani originali nei locali e nelle strade di Milano, raccontando nei testi entusiasmo e incertezze del loro mondo.

L’evento cade negli stessi giorni dello “Sbaracco di fine estate”, che animerà il centro nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 settembre con negozi aperti e tante occasioni di shopping.

“Cogliamo l’inizio del nuovo anno scolastico – rimarca Lucy Sasso, assessora ai Giovani, Pari opportunità, Innovazione e Promozione del Territorio – per dare più spazio e voce ai nostri giovani, che sono le vere sentinelle dei bisogni della nostra comunità. Siamo felici di collaborare e valorizzare gli artisti locali e la loro passione per la musica”.

Il concerto è gratuito e aperto a tutti. In caso di pioggia, verrà recuperato sabato 20 settembre.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09