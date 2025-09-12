Città

SARONNO – “Inizia quest’oggi un nuovo anno scolastico. Si tratta di un momento importante per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, la loro formazione, la loro crescita umana la pienezza delle competenze e la piena consapevolezza della loro cittadinanza.

Sono oltre 12.000 gli studenti che, nei prossimi giorni, torneranno a frequentare le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie della nostra città, confermando Saronno quale importante polo attrattivo per famiglie che abitano ben quattro province”.

Inizia così la nota di Saronno civica in occasione del primo giorno di scuola una nota inviata alla stampa e condivisa anche sui social con un’immagine del progetto della scuola Rodari progetto dell’Amministrazione Airoldi.

“Queste nostre ragazze e ragazzi siederanno “banco-a-banco” con loro coetanei che, magari nati in Italia, attendono da tempo una cittadinanza che una legge fuori tempo ancora non riconosce. A tutti loro, alle loro famiglie vanno i nostri migliori auguri uniti all’incoraggiamento a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà, anche a quelle difficilmente spiegabili. L’auspicio di Saronno Civica è quello che si continui nel solco tracciato nella creazione di un modello di comunità educante che abbia come obiettivo principale la formazione del cittadino pensante, senza lasciare indietro nessuno, garantendo il successo formativo a tutti, anche agli studenti più fragili.

L’innovazione didattica, i tanti progetti educativi, il sostegno agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, il supporto psicologico per alunni, famiglie e docenti sono solo alcuni dei punti nodali su cui si fondava la progettualità e azione amministrativa della precedente amministrazione: confidiamo che si continui su questa strada.

Siamo certi che anche quest’anno nei nostri istituti scolastici non mancheranno dedizione, passione e consapevolezza educativa a tutti i docenti, dirigenti scolastici e personale non docente che affronteranno con la consueta e fruttuosa serietà il loro importante lavoro.

Buon anno scolastico a tutti!

Saronno Civica

