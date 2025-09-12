Saronnese

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il messaggio del sindaco Stefania Castagnoli e dell’assessore all’Istruzione Valter Borghi per l’avvio dell’anno scolastico.

Care ragazze e cari ragazzi,

gentili dirigenti, docenti, personale Ata e voi famiglie,

con l’inizio di questo nuovo anno scolastico desideriamo rivolgere a tutti un pensiero affettuoso e un augurio sincero.

La scuola è il cuore pulsante della nostra comunità: è il luogo dove si cresce, si imparano nuove conoscenze e soprattutto si costruiscono valori di rispetto, solidarietà e cittadinanza.

Ai nostri studenti auguriamo di affrontare con entusiasmo e curiosità ogni giornata, senza paura delle difficoltà: saranno occasione di crescita. Alla Dirigente, ai docenti e a tutto il personale Ata va il nostro ringraziamento per la dedizione e l’impegno quotidiano, spesso silenzioso ma fondamentale. Alle famiglie, infine, rivolgiamo la nostra vicinanza e la certezza che, insieme, possiamo accompagnare i nostri ragazzi nel loro percorso.

A nome dell’Amministrazione Comunale, vi auguriamo un anno scolastico sereno, ricco di soddisfazioni e di scoperte.

Buon inizio a tutti!”

