Primo giorno di scuola, Gerenzano: gli auguri del sindaco Castagnoli e dell’assessore Borghi
12 Settembre 2025
GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il messaggio del sindaco Stefania Castagnoli e dell’assessore all’Istruzione Valter Borghi per l’avvio dell’anno scolastico.
Care ragazze e cari ragazzi,
gentili dirigenti, docenti, personale Ata e voi famiglie,
con l’inizio di questo nuovo anno scolastico desideriamo rivolgere a tutti un pensiero affettuoso e un augurio sincero.
La scuola è il cuore pulsante della nostra comunità: è il luogo dove si cresce, si imparano nuove conoscenze e soprattutto si costruiscono valori di rispetto, solidarietà e cittadinanza.
Ai nostri studenti auguriamo di affrontare con entusiasmo e curiosità ogni giornata, senza paura delle difficoltà: saranno occasione di crescita. Alla Dirigente, ai docenti e a tutto il personale Ata va il nostro ringraziamento per la dedizione e l’impegno quotidiano, spesso silenzioso ma fondamentale. Alle famiglie, infine, rivolgiamo la nostra vicinanza e la certezza che, insieme, possiamo accompagnare i nostri ragazzi nel loro percorso.
A nome dell’Amministrazione Comunale, vi auguriamo un anno scolastico sereno, ricco di soddisfazioni e di scoperte.
Buon inizio a tutti!”
