Groane

MONZA – Il presidente della provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio, è stato nominato tra i componenti del gruppo nazionale di lavoro istituito nella conferenza delle regioni e delle province autonome, incaricato di esaminare la proposta dell’unione delle Province d’Italia (Upi) sul riordino delle funzioni provinciali e di definire un percorso condiviso per la revisione dell’attuazione regionale della Legge 56/2014, nota come “riforma Delrio”.

Il gruppo, fortemente voluto da Upi, rappresenta un passaggio cruciale per il rilancio del ruolo delle Province nel sistema istituzionale italiano. Oltre a Santambrogio, ne fanno parte Angelo Caruso (presidente della provincia dell’Aquila e vicepresidente Upi), Emanuele Ramella Pralungo (provincia di Biella), e Giorgio Zanni (provincia di Reggio Emilia).

“La partecipazione della provincia MB a questo tavolo nazionale è motivo di orgoglio e responsabilità. – ha dichiarato Santambrogio, che continua – Da tempo, con il sostegno dello stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, invochiamo la restituzione alle Province di funzioni chiare, risorse adeguate e strumenti operativi per rispondere alle esigenze dei territori. Il nostro impegno sarà volto a garantire una governance locale più efficace e vicina ai cittadini e a diffondere il modello lombardo e le sue buone pratiche all’interno del Paese”.

La nomina conferma il ruolo strategico della Provincia Mb e di Upi Lombardia nel dibattito nazionale sulla riforma degli enti intermedi, a oltre dieci anni dall’entrata in vigore della Legge Delrio.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09