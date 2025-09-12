Città

SARONNO – E’ stato pubblicato oggi venerdì 12 settembre il decreto di nomina del presidente e del Cda dell’istituzione monsignor Pietro Zerbi. Dopo le dimissioni del presidente Giuseppe D’Elia arrivate nei mesi estivi e le polemiche legate ai centri estivi ora si è concluso l’iter per la nota del nuovo cda.

A guidare l’istituzione, come indicato dalla maggioranza con un completo accordo, sarà Fiorenza Ricciardi, nominata presidente. La nuova guida dell’istituzione che gestisce le scuole materne comunali conta una formazione in Scienze dell’Educazione e in Psicologia del lavoro, con un master in coordinamento pedagogico e una specializzazione in psicopedagogia clinica. Ha maturato una lunga esperienza come pedagogista e direttrice di servizi socio-educativi e sanitari, ed è socia fondatrice dello studio psicopedagogico “Epochè” di Saronno. Competenze educative e gestionali che ora metterà al servizio dell’istituzione Zerbi. Con lei nel cda entrano Antonio Di Biasio, Luca Marchesi, Maria Pia Galli e come membro di minoranza Cristiana Dho.

Si tratta di un consiglio che mette insieme esperienze diverse e rappresentanze politiche eterogenee. Nell’ultima tornata elettorale Fiorenza Ricciardi era candidata nella civica Insieme per Crescere, Maria Pia Galli nel Pd mentre Antonio Di Biasio faceva parte della squadra con la lista Tu@ Saronno. Luca Marchesi, storico insegnante della scuola media Vittorino da Feltre, porta nel gruppo il suo lungo percorso nel mondo scolastico. Completa il quadro Cristiana Dho, esponente di opposizione e candidata con la lista Obiettivo Saronno.

