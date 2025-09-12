Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il messaggio dell’assessore alla Cultura e Politiche educative Maria Cornelia Proserpio per l’avvio dell’anno scolastico nel polo saronnese che ogni anno accoglie, considerando ordine ordine e grado istituti pubblici e privati, 12 mila studenti.

Ed eccoci all’avvio di un nuovo anno scolastico!

Momento tanto temuto dai ragazzi, che si trovano, dopo lunghi giorni di vacanza, proiettati nuovamente nei giorni impegnativi della scuola.

Oggi desidero rivolgere un pensiero di sincero augurio a tutti gli studenti, alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico. Desidero, inoltre, sottolineare come l’inizio della scuola sia, in verità, un ritorno alla vita; la scuola, infatti, dà l’opportunità ai ragazzi di creare il loro cammino, di raggiungere le mete desiderate, di imparare nuove nozioni e conoscere realtà diverse.

La scuola è il luogo in cui si coltivano conoscenze, valori, emozioni e relazioni, che accompagneranno i nostri ragazzi lungo tutta la vita. È la palestra di cittadinanza attiva, di responsabilità e di crescita personale, in cui ogni giorno si costruisce il futuro della nostra comunità.

Permettetemi, però, un ricordo personale che negli anni mi ha accompagnato: quando, il primo giorno di liceo, la professoressa Cristina Renso, come prima cosa, ci fece trascrivere una poesia:

Hai già scritto molte pagine del tuo libro: qualcuna è triste, altre gioiose:

qualcuna è limpida e chiara, altre sono scarabocchiate e scure.

Ma rimane ancora una pagina in bianco, quella che devi scrivere oggi.

Devi riempire la pagina di questa giornata.

Pensa e decidi che questa sia la più bella, la più sincera, la più vissuta.

Ogni mattina, quando ti svegli, pensa che devi ancora riempire la migliore delle tue pagine, quella

che rivelerà le migliori cose che tu potrai lasciare sul libro che scrivi con la tua propria vita.

Pensa che, sempre, devi scrivere la pagina più bella.

R. Tagore

Questo auguro ai ragazzi che sbufferanno preparandosi per il primo giorno, e lo auguro anche a chi si prende cura dei nostri studenti, che già da parecchi giorni sta lavorando perché questo anno sia una pagina indimenticabile del nostro libro.

