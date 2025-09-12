Città

SARONNO – A causa del maltempo e delle previsioni meteo incerte, il concerto “Back to School” previsto per sabato 13 settembre non si terrà. L’Amministrazione comunale ha deciso di rinviare l’evento, già molto atteso da studenti e famiglie, a venerdì 19 settembre.

Il programma rimane invariato: dalle 19 piazza Libertà diventerà un palco a cielo aperto con le esibizioni delle band giovanili Sovversiva, Spazi Liberi e Statick, seguite dai rappers dello Spazio Giovani Be Net 2. Gran finale con i Vaeva, formazione indie-rock composta da cinque ventenni che negli ultimi anni si è fatta conoscere per i suoi brani inediti.

L’appuntamento, promosso dal Comune di Saronno con l’assessorato alla cultura e politiche educative e l’assessorato ai giovani, nasce per celebrare l’inizio del nuovo anno scolastico e per offrire un’occasione di festa e condivisione alla comunità.

Le assessore Maria Cornelia Proserpio e Lucy Sasso hanno ricordato come l’iniziativa rappresenti un’occasione per salutare l’inizio dell’anno scolastico e allo stesso tempo valorizzare i giovani e il loro talento musicale. L’idea, hanno sottolineato, è quella di creare un momento di festa e connessione per tutta la comunità, dando voce alle nuove generazioni.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

