SARONNO – Un cantiere insolito ha attirato l’attenzione dei passanti in via Tommaseo, dove una ruspa ha lavorato nel letto del torrente Lura subito dopo il ponticello. Si è trattato di una manutenzione mirata, della durata di mezza giornata, che ha avuto come obiettivo la stabilizzazione del fondo del corso d’acqua. La foto e un video condiviso sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se…” ha suscitato molte domande e curiosità.

L’intervento è stato realizzato da Ersaf, l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste, in collaborazione con il Consorzio Parco del Lura e finanziato grazie a fondi regionali. La scelta del punto non è casuale: è qui infatti che il Lura, uscendo dal tratto tombinato, esercita una forte erosione, creando una buca profonda di diversi metri. Per questo motivo si è deciso di riempirla con ciottoli e sassi.

Un lavoro di piccola entità se confrontato con l’operazione ben più ampia del 2022, che aveva interessato un tratto più esteso del torrente, ma comunque ritenuto fondamentale per garantire la tenuta dell’alveo. La stabilizzazione renderà più agevole la manutenzione ordinaria e gli interventi di pulizia, soprattutto nei periodi di siccità.

In estate, quando il Lura si riduce a un rigagnolo, l’acqua tende infatti a fermarsi proprio in questo punto, intrappolando carcasse e pesci ancora vivi. Con il fondo consolidato sarà più semplice il recupero degli esemplari da trasferire in un tratto non in secca, migliorando così la gestione del corso d’acqua anche in condizioni critiche.

