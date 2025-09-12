Solaro accoglie le Fiat 500 in viaggio verso l’Olanda
12 Settembre 2025
SOLARO – Solaro dà il benvenuto alle Fiat 500 in viaggio verso l’Olanda. Di passaggio da Solaro nella giornata di mercoledì 10 settembre per il Fiat 500 Club Italia impegnato nel gran tour dalla Sardegna a Voorthuizen e ritorno. Gli storici modelli dell’auto italiana più iconica nel .ondo si sono fermati in Villa Borromeo, accolti dalla Sindaca di Solaro Nilde Moretti.
Una graditissima visita, per il più grande club di modello al mondo con oltre 22mila iscritti.