SARONNO – È durata poche settimane la possibilità, per pendolari e viaggiatori diretti a Malpensa, di utilizzare la scala mobile del binario 6, che consente anche di raggiungere il Retrostazione dal sottopassaggio centrale.

Ieri è comparso un cartello davanti a una saracinesca abbassata, che segnala come il dispositivo – tanto provvidenziale in caso di valigie voluminose o pesanti – sia fuori servizio a causa di un atto vandalico.

Non è la prima volta che le scale mobili dello scalo vengono messe ko dai vandali. E soprattutto, non è la prima volta che la scala che porta alla banchina del binario 6 è chiusa al pubblico. Anzi, era appena stata riattivata dopo un periodo di stop durato mesi e mesi.

L’amarezza dei viaggiatori e pendolari ha trovato voce nel Comitato Viaggiatori TPL Nodo di Saronno, con un post fotografico su Facebook: “Saronno binario 6. Per il momento nessuna informazione sui tempi di ripristino. Forse una presenza qualificata in stazione nelle ore notturne potrebbe aiutare!”. Insomma, si rilancia sia il problema delle scale mobili ko, sia il tema della sicurezza.

