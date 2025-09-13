Calcio

SARONNO – Come anticipato dal sito specialistico del calcio locale paolozerbi.com, il Fbc Saronno aggiunge qualità alla propria rosa in vista dell’inizio del campionato di Eccellenza, che scatterà domenica. I biancocelesti hanno ufficializzato l’arrivo di Aurelio Mondoni, fantasista che nelle ultime stagioni si è messo in evidenza con la maglia della Solbiatese, avversaria dei saronnesi nello stesso torneo. Il direttore generale Marco Proserpio ha così messo a segno un colpo importante sulla trequarti, garantendo al tecnico Fabio Tibaldo un giocatore di fantasia ed esperienza.

Mondoni seguirà le orme del padre Fabio, difensore che a fine anni ’90 aveva vestito la maglia del Saronno in Serie C, quando la squadra guidata dal presidente Enrico Preziosi arrivò a un passo dalla Serie B, disputando i playoff.

Per quanto riguarda la nuova stagione, il Fbc Saronno debutta domenica in trasferta nel posticipo del sabato sera; incontro alle 20 ad Erba contro i locali dell’Arcellasco.

(foto da paolozerbi.com)

