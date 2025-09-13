Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Sabato 13 settembre, dalle 15 alle 18, la sede rinnovata di via IV Novembre 15 accoglierà famiglie e ragazzi per l’Open Day della Academy Parade Band. L’invito è rivolto a chiunque voglia scoprire da vicino l’attività della band e conoscere le opportunità della nuova stagione.

Durante il pomeriggio sarà possibile avvicinarsi a diversi strumenti e discipline: dai fiati alle percussioni, fino alle bandiere e ai rifle delle Color Guard. I musicisti accompagneranno i visitatori in piccole prove pratiche, offrendo a tutti l’occasione di sperimentare.

L’appuntamento sarà anche il momento di presentazione ufficiale della Junior Band – Academy Parade Band Cadets, un nuovo progetto rivolto ai più giovani, pensato per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni, pronti a diventare piccoli allievi. L’iniziativa intende avvicinare i più piccoli alla musica e al lavoro di gruppo, aprendosi a chi desidera provare per la prima volta.

(foto archivio)

